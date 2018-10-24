В дело пошли петиции: фанаты "Спартака" требуют вернуть Карреру

Фанаты московского "Спартака" требуют вернуть на пост главного тренера команды Массимо Карреру.

Болельщики "красно-белых" создали соответствующую петицию на платформе Change.org.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. С "народной командой" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В понедельник руководство столичного клуба объявило об увольнении итальянского специалиста. Обязанности главного тренера после отставки Карерры исполняет Рауль Рианчо.

Не пропустите: "Спартак" выплатил Каррере полную сумму неустойки за расторжение контракта. | http://soccernews.ru