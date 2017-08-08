В дерби Нью-Йорка Давид Вилья оформил свой первый хет-трик в МЛС

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Давид Вилья в первенстве МЛС оформил свой первый заокеанский хет-трик, благодаря которому его "Нью-Йорк Сити" обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 3:2. Смотрите, как ему это удалось сделать.

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