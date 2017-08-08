В дерби Нью-Йорка Давид Вилья оформил свой первый хет-трик в МЛС

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В дерби Нью-Йорка Давид Вилья оформил свой первый хет-трик в МЛСБывший форвард каталонской "Барселоны" Давид Вилья в первенстве МЛС оформил свой первый заокеанский хет-трик, благодаря которому его "Нью-Йорк Сити" обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 3:2. Смотрите, как ему это удалось сделать.

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7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
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