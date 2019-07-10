В "Динамо" назвали цели на новый сезон
Председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев на встрече с болельщиками рассказал о задачах команды на сезон-2019/20.
"Задача "Динамо" – побороться за зону еврокубков. Важно, чтобы команда демонстрировала хорошую игру, и мы бы гордились забитыми мячами", - приводит слова Соловьева официальный Twitter клуба.
Стоит отметить, что в последний раз "бело-голубые" занимали место в верхней половине таблице в сезоне-2014/15. Тогда "Динамо" заняло четвертое место. Нынешним летом московский клуб потратил на трансферы более семи миллионов евро, пополнившись защитниками Заурбеком Плиевым ("Ахмат"), Сергеем Паршивлюком ("Ростов"), Иваном Ордецем ("Шахтер"), Игорем Калининым ("Рубин"), полузащитниками Шарлем Каборе ("Краснодар") и Себастьяном Шиманьским ("Легия"), а также нападающим Рамилем Шейдаевым ("Крылья Советов").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20