В "Динамо" не исключили, что на матч с ЦСКА выйдет играть молодёжная команда

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился мыслями о переносе матча против "Краснодара", а также возможном участии молодёжной команды в следующих играх.

"Мы серьёзно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с "Краснодаром". Всё случившееся для нас, конечно, полная неожиданность. Получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом. Мы были готовы к любым вариантам, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде. Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день.

Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что "Динамо" поддержало бы такой шаг, он выглядит логично. Что касается матча с "Краснодаром", то мы были готовы отправить и молодёжный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры. В этой связи мы очень благодарны "Краснодару", Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры. Если же регламент не изменят, то с ЦСКА сыграем молодёжным составом, который с понедельника начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье", - сказал Новиков.

Напомним, что в "Динамо" выявлены три случая заражения коронавирусом - все у легионеров.

Матч "бело-голубых" с "Краснодаром перенесён на 19 июля, а на 27 июня запланировано дерби с ЦСКА.

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