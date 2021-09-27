В "Динамо" оценили шансы команды навязать "Зениту" борьбу за чемпионство

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

"Бело-голубые" набрали 19 очков в 9 турах РПЛ и отстают от лидирующего "Зенита" на 4 балла.

"Готовы ли биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее. Хотя, кто его знает", - сказал Степашин.

"Динамо" в 10-м туре чемпионата сыграет дома с "Крыльями Советов", а "Зенит" примет "Сочи".

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