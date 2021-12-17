В "Динамо" определились с будущим Грулева
Фото твиттер РПЛ
Московское "Динамо", вероятно, сохранит в составе полузащитника Вячеслава Грулева, сообщает "СЭ".
По информации источника, стороны близки к продлению контракта, который истекает летом следующего года.
Клуб и футболист уже договорились о финансовых аспектах сделки, но ряд деталей соглашения ещё обсуждается.
Грулев является воспитанником "Динамо", за основную команду "бело-голубых" он сыграл 73 матча, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
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