В "Динамо" прокомментировали будущее Шварца

Фото сайт РПЛ

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал, останется ли в команде главный тренер Сандро Шварц.

"Ну, пока иностранцы остаются. И у людей есть контракт. Дальше посмотрим. Всё очень непросто. Шварцу я просто благодарен, конечно, это мужественный человек. Потому что все те, кто как-то связан был с той же Германией, давно уже покинули, к сожалению, нашу страну.

Он спортивный человек, он выполняет свой договор. Когда закончится это первенство, там будет видно. Конечно, мы бы все хотели, чтобы он остался. Да он тоже. Потому что он полюбил, по-моему, нашу страну. Ему нравится работать в "Динамо", у него получается.

Вы знаете, самое интересное, я не буду фамилии называть известных наших футболистов и тренеров из того, советского, поколения, с которыми я дружу, ни один плохо о Шварце не сказал. Хотя обычно все говорят: надо отечественных наставников подтягивать", - сказал Степашин.

Напомним, что Шварц возглавляет "Динамо" с октября 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Не пропустите: "Динамо" продлило соглашение с 20-летним талантом. | http://soccernews.ru