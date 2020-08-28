В "Динамо" прокомментировали отмену удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"

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В "Динамо" прокомментировали отмену удаления Скопинцева в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин решение РФС отменить удаление защитника команды Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:0).

Таким образом, 23-летний игрок сможет участвовать в игре 6-го тура РПЛ с "Уфой". Матч состоится 30 августа.

"Мы удовлетворены сегодняшним решением КДК РФС и отменой красной карточки Дмитрию Скопинцеву, полученной им в матче с "Зенитом". Хочу поблагодарить коллег из контрольно-дисциплинарного комитета за объективное рассмотрение эпизода с нашим футболистом. Отмечу и клубную юридическую службу, которая отработала тему грамотно и оперативно. Рад, как и все в команде, что Дима сможет сыграть в следующем туре", - цитирует Белкина "СЭ".

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