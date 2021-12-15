В "Динамо" прокомментировали продление контракта с Сандро Шварцем

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал продление соглашений с главным тренером команды Сандро Шварцем и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Желько Бувачем.

"Прежде всего, хочу поздравить клуб, всех наших болельщиков, и, конечно же, Сандро и Желько с продлением контрактов. За время, что они работают с командой, нам удалось создать коллектив единомышленников, который способен решать серьезные задачи.

Сейчас у нас у всех в "Динамо" позитивный настрой и вера в то, что нынешний прогресс – не разовое стечение обстоятельств, а системное движение к регулярным успехам и победам.

Главный тренер и спортивный директор в этом процессе играют исключительно важную роль. Мы вместе обсуждаем самые разные вопросы и решения. И я вижу, что их искренне волнует и заботит все, что связано с клубом. Не только с первой командой, но и с академией, инфраструктурой, коммерческой работой, коммуникациями. Сандро и Желько искренне переживают за общий результат и за развитие "Динамо". Конечно, это импонирует.

Со своей стороны, мы не сомневались в необходимости продления контрактов. Переговоры прошли легко и завершились быстро. На паузу перед зимними сборами уходим в хорошем настроении и с большим желанием успешно провести вторую часть сезона", – сказал Пивоваров.

Также не пропустите: Источник: Андре Онана перейдет в "Интер". | http://soccernews.ru