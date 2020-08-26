В "Динамо" рассказали о целях команды на сезон-2020/21

Руководство "Динамо" рассказало, какие задачи поставлены перед игроками в сезоне-2020/21. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне "бело-голубые" заняли 6 место в РПЛ и получили право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

"Задача на этот сезон четкая: попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Все три задачи сформулировал совет директоров. Главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с "Зенитом", после этого можно давать оценки", - заявили в клубе.

Сегодня, 26 августа, "Динамо" примет "Зенит" в рамках 5-го тура РПЛ.

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