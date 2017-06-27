В "Динамо" рассказали о целях на сезон в РФПЛ

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал о том, чего руководство клуба ждет от команды в первом сезоне РФПЛ после возвращения.

"Задача не будет сверхамбициозной - нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи.

Мы пока не решили проблему возможности выступления в еврокубках. Мы по-прежнему под санкциями за нарушение норм финансового фэйр-плей. Не решив этот вопрос, биться за место в еврокубках не имеет смысла. Даже если команда через силу этого добьется, то мы все равно получим отказ от УЕФА в выдаче лицензии на выступление в Лиге Европы, что не нужно ни «Динамо», ни России", - отметил функционер.

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