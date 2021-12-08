В "Динамо" рассказали о состоянии травмированного Шиманьски перед матчем с "Зенитом"
Фото: инстаграм Себастьяна Шиманьски/Автор неизвестен
Польский полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски начал курс восстановления после травмы, полученной в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.
У польского футболиста диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Пока неизвестно, сможет ли хавбек сыграть в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом".
В нынешнем сезоне 22-летний Шиманьски провел за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 12 декабря. Начало встречи - в 14:00 мск.
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