В "Динамо" рассказали о состоянии травмированного Шиманьски перед матчем с "Зенитом"

Фото: инстаграм Себастьяна Шиманьски/Автор неизвестен

Польский полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски начал курс восстановления после травмы, полученной в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.

У польского футболиста диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Пока неизвестно, сможет ли хавбек сыграть в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом".

В нынешнем сезоне 22-летний Шиманьски провел за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 12 декабря. Начало встречи - в 14:00 мск.

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