В "Динамо" рассказали, почему отказались от трансфера Шюррле
Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал, что клуб мог подписать немецкого полузащитника Андре Шюррле, который перешел в "Спартак".
"Те деньги, которые Шюррле получал в "Боруссии", мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в "Спартаке", но его зарплата в Дортмунде — космос", - приводят слова Орещука российские СМИ.
Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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