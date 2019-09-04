В "Динамо" рассказали, почему отказались от трансфера Шюррле

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В "Динамо" рассказали, почему отказались от трансфера Шюррле

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал, что клуб мог подписать немецкого полузащитника Андре Шюррле, который перешел в "Спартак".

"Те деньги, которые Шюррле получал в "Боруссии", мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в "Спартаке", но его зарплата в Дортмунде — космос", - приводят слова Орещука российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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