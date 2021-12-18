В "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам декабря

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В "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам декабря

Фото: инстаграм Дениса Макарова/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров признан лучшим игроком клуба по итогам декабря, сообщается в официальном телеграме "бело-голубых".

В декабре хавбек забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне 23-летний Макаров провел за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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