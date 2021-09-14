В "Динамо" высказались по поводу интереса "Барселоны" к Захаряну

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался об информации по поводу интереса "Барселоны" к молодому хавбек Арсену Захаряну.

"На данный момент "Динамо" не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов.

Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу", – сказал Пивоваров.

Напомним, что сегодня инсайдер Нобель Арустамян заявил, что скауты "Барселоны" следят за Захаряном и готовы начать переговоры по его трансферу.

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