В долгу перед фанатами: "Челси" сойдется с "Вест Хэмом" в дерби Лондона

"Челси" – "Вест Хэм"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 18:30

Арбитр: Кевин Френд

Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги закроется лондонским дерби, в рамках которого "Челси" в родных стенах примет "Вест Хэм". Противостояние не имеет столь принципиальный характер, потому как команды представляют абсолютно разные регионы большой столицы Великобритании и тем не менее интерес к схватке достаточно большой. Безусловно, "пенсионеры" желают взять реванш у "молотобойцев" за проигрыш в первом круге, хотя с точки зрения турнирной составляющей, как таковой мотивации у подопечных Антонио Конте, к сожалению, уже нет. На прошлых выходных "синие" проиграли свою главную битву сезона "Тоттенхэму" в споре за четвертую лигочемпионовскую строчку. "Шпоры" свой поединок в этом туре уже выиграли, а это значит, что разрыв между командами увеличился к 11 очкам и отыграть столько в оставшихся семи матчах практически невозможно. "Вест Хэм" покамест не застрахован от понижения в классе, хотя запас в пять пунктов можно считать достаточно весомым. И тем не менее, это мало тешит болельщиков клуба, которые желают видеть команду, как минимум, в первой десятке по итогам сезона. Неделю назад "молотобойцы" дали повод для радости, разгромив "Саутгемптон", но их игра по-прежнему по-прежнему вызывает много вопросов. Что касается кадровой составляющей, то у "Челси" из лазарета возвращаются в строй Тибо Куртуа и Педро Родригес. В то время как "Вест Хэм" продолжает страдать от обилия травмированных игроков. Дэвид Мойес не может рассчитывать на целый ряд исполнителей, в числе которых Обьянг, Рид, Антонио, Байрэм и Кэрролл, зато будет доступен Лансини, который оправился после травмы колена.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Вест Хэма":

"Челси" не проиграл ни одного домашнего матча против "Вест Хэма" с тех пор как уступил со счетом 2:3 в сентябре 2002.

"Молотобойцы" одержали победу над "синими" в рамках первого круга. В последний раз "Вест Хэм" дважды обыгрывал "Челси" в сезоне 2002/2003 – тогда, когда команда вылетела в Чемпионшип.

На счету Марко Арнаутовича девять голов в текущей кампании. Последним игроком "Вест Хэма", которому удалось достигнуть цифры 10, был Диафра Сако в сезоне 2014/2015.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Вест Хэм: Харт, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку, Жоау Мариу, Лансини, Арнаутович

Прогноз на матч "Челси" – "Вест Хэм":

Сложно поверить в то, что даже нынешний не самый лучший "Челси" способен проиграть "Вест Хэму" на своем поле после того, как был бит "Тоттенхэмом". Букмекеры считают, что чувство вины перед своими болельщиками заставит "пенсионеров" победить "Вест Хэм", поэтому коэффициент на их победу небольшой – 1.25. В то время как виктория "молотобойцев" в среднем оценивается в 11.5.

Богдан Архипенко

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