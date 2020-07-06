В дом хавбека "Фиорентины" Рибери проникли грабители

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В дом хавбека "Фиорентины" Рибери проникли грабители

В дом хавбека "Фиорентины" Франка Рибери проникли грабители. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, в дом полузащитника проникли воры. На момент преступления Рибери не было дома. Вероятно, ограбление происходило во время матча с "Пармой" (2:1).

Рибери играет в "Фиорентине" с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 15 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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