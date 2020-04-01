В дом легенды "Челси" ворвались грабители. Футболиста привязали к стулу

Теги челсиэшли коул

В дом легенды "Челси" ворвались грабители. Футболиста привязали к стулу

Дом бывшего защитника лондонского "Челси" и сборной Англии Эшли Коула был ограблен, сообщает The Sun.

По сведениям издания, злоумышленники в балаклавах и камуфляжной форме ворвались в дом через задний вход. Преступники привязали Коула к стулу и угрожали ему, требуя отдать ценности. В итоге из дома игрока были украдены драгоценности.

"Это было ужасно. Преступники были профессионалами. Они точно знали, что делают. Наверняка они давно это планировали", - говорится в источнике.

39-летний Коул завершил карьеру. Ранее он также выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Рому", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби Каунти". За сборную Англии сыграл 107 матчей.

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