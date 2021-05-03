В дортмундской "Боруссии" исключили продажу Холанда летом

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В дортмундской "Боруссии" исключили продажу Холанда летом

Фото твиттер Бундеслиги

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель сделал заявление о будущем форварда Эрлинга Холанда.

"У меня есть понимание, что Холанд будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне. Сам он тоже полностью согласен с такой позицией. Мы видимся каждый день и я могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом", - приводит слова Келя Daily Mail.

Ранее сообщалось, что звёздный норвежец может потребовать продать его, если команда не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Интерес к Холанду проявляют "Реал", "Барселона" и несколько клубов АПЛ. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

Не пропустите: Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда. | http://soccernews.ru
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