В дортмундской "Боруссии" исключили продажу Холанда летом

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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель сделал заявление о будущем форварда Эрлинга Холанда.

"У меня есть понимание, что Холанд будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне. Сам он тоже полностью согласен с такой позицией. Мы видимся каждый день и я могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом", - приводит слова Келя Daily Mail.

Ранее сообщалось, что звёздный норвежец может потребовать продать его, если команда не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Интерес к Холанду проявляют "Реал", "Барселона" и несколько клубов АПЛ. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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