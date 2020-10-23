В дортмундской "Боруссии" недовольны поведением Санчо

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В дортмундской "Боруссии" недовольны поведением Санчо

Руководство дортмундской "Боруссии" недовольно поведением английского полузащитника команды Джейдона Санчо, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист ведет себя недисциплинированно и это является главной проблемой для клуба. Кроме того, хавбек явно находится не в лучшей форме.

Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно активный интерес к Санчо проявлял "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы не сумели договориться с "Боруссией" по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Джейдон Санчо не покинет "Боруссию" зимой. | http://soccernews.ru
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