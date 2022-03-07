В дортмундской "Боруссии" объяснили причину встречи Холанда и Хави

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель прокомментировал встречу нападающего команды Эрлинга Холанда с главным тренером "Барселоны" Хави Эрнандесом в Мюнхене.

"Мы стремимся оптимизировать ход лечения Холанда, поэтому нет ничего странного, что мы хотели получить мнение человека со стороны. Поэтому они встречались в Мюнхене", - цитирует Келя Ruhr Nachrichten.

Ранее сообщалось, что "Барселона" является одним из претендентов на 21-летнего Холанда. Интерес к форварду также проявляют "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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