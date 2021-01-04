В дортмундской "Боруссии" оценили возможный трансфер Холанда

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не планирует продавать норвежского форварда Эрлинга Холанда.

"Не думаю, что мы продадим Холанда. Я могу посоветовать Эрлингу брать пример с Левандовски. Нельзя за один год стать лучшим в мире. Безусловно, когда-нибудь Холанд уйдет, но только в более сильный клуб. Например, в мадридский "Реал", - приводит слова Ватцке Kicker.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 15 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне". | http://soccernews.ru