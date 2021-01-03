В дортмундской "Боруссии" отреагировали на информацию об интересе "Арсенала" к Брандту

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В дортмундской "Боруссии" отреагировали на информацию об интересе "Арсенала" к Брандту
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал информацию о том, что полузащитником команды Юлианом Брандтом интересуется лондонский "Арсенал".

"Я читал слухи об интересе "Арсенала" к Брандту, но мне нечего сказать. К нам никто не обращался и не делал предложений по трансферу Юлиана", - приводит слова Цорка Goal.

В нынешнем сезоне 24-летний Брандт провел за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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