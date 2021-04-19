В дортмундской "Боруссии" сделали заявление об участии в Суперлиге

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Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что его команда, а также мюнхенская "Бавария", не собираются играть в европейской Суперлиге.

"Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" полностью солидарны в вопросе участия в Европейской Суперлиге", - приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. В Суперлигу уже вошли 12 клубов: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия).

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