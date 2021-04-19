В дортмундской "Боруссии" сделали заявление об участии в Суперлиге

Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

В дортмундской "Боруссии" сделали заявление об участии в Суперлиге

Фото: твиттер Bvb Newsblog/Автор неизвестен

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что его команда, а также мюнхенская "Бавария", не собираются играть в европейской Суперлиге.

"Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" полностью солидарны в вопросе участия в Европейской Суперлиге", - приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. В Суперлигу уже вошли 12 клубов:  "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия). 

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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