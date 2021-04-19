В дортмундской "Боруссии" сделали заявление об участии в Суперлиге
Фото: твиттер Bvb Newsblog/Автор неизвестен
Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что его команда, а также мюнхенская "Бавария", не собираются играть в европейской Суперлиге.
"Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" полностью солидарны в вопросе участия в Европейской Суперлиге", - приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Напомним, что старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. В Суперлигу уже вошли 12 клубов: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20