В дортмундской "Боруссии" высказались о будущем Холанда

Фото: инстаграм Эрлина Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель сообщил, что клуб не собирается продавать норвежского нападающего Эрлина Холанда в летнее трансферное окно.

"Наши планы по Холанду не изменились. Мы рассчитываем на него. Он вернется в команду на этой неделе. Эрлинга все устраивает в "Боруссии". Он хочет забивать много голов в нашей команде", - приводит слова Келя Sky Germany.

Ранее сообщалось, что активный интерес к форварду проявляет "Челси". Также за Холандом следит "Реал".

В прошлом сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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