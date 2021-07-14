В дортмундской "Боруссии" высказались о будущем Холанда
Фото: инстаграм Эрлина Холанда/Автор неизвестен
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель сообщил, что клуб не собирается продавать норвежского нападающего Эрлина Холанда в летнее трансферное окно.
"Наши планы по Холанду не изменились. Мы рассчитываем на него. Он вернется в команду на этой неделе. Эрлинга все устраивает в "Боруссии". Он хочет забивать много голов в нашей команде", - приводит слова Келя Sky Germany.
Ранее сообщалось, что активный интерес к форварду проявляет "Челси". Также за Холандом следит "Реал".
В прошлом сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20