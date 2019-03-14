В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом

Если мы чему и научились у Роя Кина и Патрика Виейра, это тому, что «свой» вовсе не означает «родившийся неподалёку». Своими становятся, статус любимцев заслуживают.

Вышеупомянутая парочка в своё время олицетворяла противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», которые когда-то были сильнейшими в АПЛ. И никто не скажет, что они не «понимали» свои команды.

Но иногда для того, чтобы полюбиться публике, нужно меньше. В случае с Даниеле Де Росси, он родился в Риме и в 12-летнем возрасте уже гордо носил футболку местного клуба. Что удивительно, он всё ещё здесь играет, отказавшись от заморских денег и славы.

«Для меня играть здесь – совершенно естественно», - рассказал он New York Times в 2012 году. «Я никогда не пытался – и не хотел – перейти куда-то ещё. Многие, кто здесь выступают, чувствуют слишком большое давление, но я к нему привык. Оно всегда чувствуется, даже простыми болельщиками. Нужно смириться». Сторонний зритель может презрительно сказать, что игра Росси – это просто проявление злости и жестокости. Но отставим в сторонку этот фасад, и перед нами окажется игрок, который ставил долг перед родным городом и самим собой превыше всего».

Именно его жажда играть до конца и доказывать свою приверженность команде заставляет носиться по полю и расстилаться в подкатах.

На поле он нередко проявляет героизм, и своё отношение к спорту он пытается передать молодым. Как настоящий лидер, он не ищет признания, и играет на других, позволяя им забирать себе всю славу. Но когда требуется, он готов всё сделать сам. И когда он решается, получается нечто – спросите Джанлуиджи Буффона, которого за его карьеру мало кто мог обдурить с такого-то расстояния. Его лицо говорит само за тебя – «как такое вообще возможно»?

Другой бы не осмелился на такой удар. Не осмелился бы забрать мяч у тех, кто традиционно идёт вперёд. Но он не зазнаётся – просто никто другой шанса не увидел. И не каждый взял бы на себя такую ответственность.

Против англичан Де Росси забивал только один раз – и это в кошмарном поражении на «Олд Траффорд». В отличии от остальных, он не выключился из игры – у него вообще такого «переключателя» нет. Тот мяч ничего не изменил, но он только подчёркивает, о каком человеке мы говорим.

Кто-то скажет, что гол был возможен, потому что давления уже не было – исход противостояния был понятен. Но фанаты не обманутся – просто их любимец единственный отказался принять поражение. И таким он был всегда – вспомним только великую встречу с «Барселоной» в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ.

Когда в 2017 году Франческо Тотти окончательно повесил бутсы на гвоздь, Де Росси остался единственным представителем старой гвардии. Когда он последует за великим капитаном, прощаться будет не менее тяжело.

Но теперь капитан – он сам. Не один раз он уже доказывал, что возраст ничего в нём не изменил. Трёхголевой камбэк – это то, что вытворяет «Барса», а не наоборот. Но когда Де Росси нужно было исполнить важнейший пенальти, он исполнил его как следует. Но в тот момент мы будто бы впервые заприметили небольшой признак нервов. Прекрасно помня свой возраст, он чутко понимал, что теперь любой такой матч мог стать последним. Возможно, это был лучший момент для него после забитого пенальти в финале ЧМ-2006.

Когда Даниеле Де Росси только начал играть, футбол был совсем другим. В этом году его контракт подходит к концу – что же дальше? Возможно, «Рома» не рискнёт продлять соглашение с ветераном. Пока мы можем только спекулировать, но болельщики даже думать о такой возможности не хотят. Как без него? В «Роме» Де Росси дебютировал, когда на поле выступали ветераны ЧМ-1994 Алдаир и Кафу. Для них он казался молодым выскочкой для другой эпохи, но такое мышление – естественно.

«Когда я был юн, старшие игроки говорили: «В наше время всё было иначе». Это жизнь, так будет всегда»,

«18-летние через 20 лет будут точно так же жаловаться на молодёжь». Так всё и бывает – сначала ты доказываешь ветеранам, что уже на много способен, а затем молодым, что есть ещё порох в пороховницах. За свою жизнь Де Росси ни разу не ушёл с поля, не отдав все 100%. И в те редкие случаи, когда он подводил команду, его 100% попросту недоставало. Но таких игр было очень мало.

Юрий Сергеев

