В дрим-тим ПСЖ всех времен от Ди Марии нет Ибрагимовича, Неймара и Мбаппе
Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария в ознаменование 50-летия клуба представил свою версию символической сборной парижан всех времен.
Как не странно, в дрим-тим не нашлось места для двух лидеров нынешнего ПСЖ - Неймара и Мбаппе. В списке также отсутствуют 2 лучших нападающих в истории французского - Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани.
Состав команды мечты от Ди Марии:
Сиригу - Дани Алвес, Почеттино, Давид Луис, Максвелл - Мотта, Нене, Ди Мария, Роналдиньо - Бьянки, Паулета.
To celebrate the 5️⃣0️⃣th anniversary of the club, we've got current players to pick out their XI of legends.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 29, 2020
Today, it's the turn of Ángel Di María ❤️ pic.twitter.com/qpyLZeXnuo
В сезоне 2020/2021 32-летний полузащитник провел 17 матчей за ПСЖ. В его активе три гола и семь результативных передач.
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|Лион
|28
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13