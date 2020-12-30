В дрим-тим ПСЖ всех времен от Ди Марии нет Ибрагимовича, Неймара и Мбаппе

Теги анхель ди мариянеймаркилиан мбаппезлатан ибрагимович

В дрим-тим ПСЖ всех времен от Ди Марии нет Ибрагимовича, Неймара и МбаппеХавбек ПСЖ Анхель Ди Мария в ознаменование 50-летия клуба представил свою версию символической сборной парижан всех времен.

Как не странно, в дрим-тим не нашлось места для двух лидеров нынешнего ПСЖ - Неймара и Мбаппе. В списке также отсутствуют 2 лучших нападающих в истории французского  - Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани.

Состав команды мечты от Ди Марии:

Сиригу - Дани Алвес, Почеттино, Давид Луис, Максвелл - Мотта, Нене, Ди Мария, Роналдиньо - Бьянки, Паулета.
 


В сезоне 2020/2021 32-летний полузащитник провел 17 матчей за ПСЖ. В его активе три гола и семь результативных передач.

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