В дрим-тим ПСЖ всех времен от Ди Марии нет Ибрагимовича, Неймара и Мбаппе

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария в ознаменование 50-летия клуба представил свою версию символической сборной парижан всех времен.

Как не странно, в дрим-тим не нашлось места для двух лидеров нынешнего ПСЖ - Неймара и Мбаппе. В списке также отсутствуют 2 лучших нападающих в истории французского - Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани.

Состав команды мечты от Ди Марии:



Сиригу - Дани Алвес, Почеттино, Давид Луис, Максвелл - Мотта, Нене, Ди Мария, Роналдиньо - Бьянки, Паулета.



To celebrate the 5️⃣0️⃣th anniversary of the club, we've got current players to pick out their XI of legends.



Today, it's the turn of Ángel Di María ❤️ pic.twitter.com/qpyLZeXnuo