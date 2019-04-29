В ДТП погиб игрок сборной Чехии

Теги антальяспорйосеф шурал

В ДТП погиб игрок сборной Чехии

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием клубного автобуса "Антальяспора".

В результате аварии пострадали семь футболистов, в том числе полузащитник сборной Чехии Йосеф Шурал.

Однако в отличие от партнёров по команде травмы 28-летнего хавбека оказались несовместимыми с жизнью. Его госпитализировали в частную клинику, где спортсмен и умер.

В январе 2019 года "Антальяспор" купил Шурала у пражской "Спарты" за 160 тысяч евро.

В составе сборной Чехии игрок провёл 20 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 30 62
2 Галатасарай Галатасарай 29 59
3 Бешикташ Бешикташ 30 59
4 Трабзонспор Трабзонспор 30 53
5 Аланьяспор Аланьяспор 30 42
6 Антальяспор Антальяспор 30 42
7 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 30 39
8 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 29 38
9 Касимпаса Касимпаса 29 38
10 Коньяспор Коньяспор 29 37
11 Кайсериспор Кайсериспор 30 37
12 Сивасспор Сивасспор 30 36
13 Анкарагюджю Анкарагюджю 30 36
14 Фенербахче Фенербахче 30 34
15 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 30 30
16 Бурсаспор Бурсаспор 30 30
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 30 29
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 30 25
Полная таблица

топ-5 тегов