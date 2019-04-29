В ДТП погиб игрок сборной Чехии

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием клубного автобуса "Антальяспора".

В результате аварии пострадали семь футболистов, в том числе полузащитник сборной Чехии Йосеф Шурал.

Однако в отличие от партнёров по команде травмы 28-летнего хавбека оказались несовместимыми с жизнью. Его госпитализировали в частную клинику, где спортсмен и умер.

В январе 2019 года "Антальяспор" купил Шурала у пражской "Спарты" за 160 тысяч евро.

В составе сборной Чехии игрок провёл 20 матчей и забил 1 гол.

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