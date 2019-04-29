В ДТП погиб игрок сборной Чехии
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием клубного автобуса "Антальяспора".
В результате аварии пострадали семь футболистов, в том числе полузащитник сборной Чехии Йосеф Шурал.
Однако в отличие от партнёров по команде травмы 28-летнего хавбека оказались несовместимыми с жизнью. Его госпитализировали в частную клинику, где спортсмен и умер.
В январе 2019 года "Антальяспор" купил Шурала у пражской "Спарты" за 160 тысяч евро.
В составе сборной Чехии игрок провёл 20 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|30
|62
|2
|Галатасарай
|29
|59
|3
|Бешикташ
|30
|59
|4
|Трабзонспор
|30
|53
|5
|Аланьяспор
|30
|42
|6
|Антальяспор
|30
|42
|7
|Джайкур Ризеспор
|30
|39
|8
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|9
|Касимпаса
|29
|38
|10
|Коньяспор
|29
|37
|11
|Кайсериспор
|30
|37
|12
|Сивасспор
|30
|36
|13
|Анкарагюджю
|30
|36
|14
|Фенербахче
|30
|34
|15
|Гёзтепе АС Измир
|30
|30
|16
|Бурсаспор
|30
|30
|17
|BB Erzurumspor
|30
|29
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|30
|25