"В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым
Известный журналист Нобель Арустамян поделился инсайдерской информацией из расположения "Краснодара".
Телекомментатор рассказал новые подробности о ситуации вокруг форварда "быков" Ивана Игнатьева.
"Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведёт дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с "Краснодаром" не подписывает, он в дубле и с новой машиной", - сказал Арустамян.
Напомним, что "Краснодар" отправил Игнатьева в дубль с формулировкой "за неуважительное поведение во время переговоров по новому контракту".
Клуб предложил футболисту пятилетнее соглашение с зарплатой 700 тысяч рублей и перспективой ежеквартального роста оклада по мере его выступлений за основной состав. Но нападающего такие условия не устроили и он ответил отказом.
20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Краснодар" установил клубный антирекорд. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat
-
6
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
"Реал" сделал первое предложение по Азару
-
Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"
-
Стало известно, когда Сульшер подпишет постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
"В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым
-
Защитник "Бока Хуниорс" получил жёлтую карточку за финт
-
Шесть европейских топ-клубов интересуются вингером сборной Нидерландов
-
СМИ узнали причину конфликта Солари и Иско
-
1
Девушка дня: Альба Карильо - модель, которой приписывают роман с вратарём "Реала" Тибо Куртуа
-
Болельщик "Спартака" Назаров ответил Аршавину
-
2
Зидан определился с будущим Марсело в "Реале"
-
1
Ари догнал Аршавина и ещё двух игроков в списке лучших бомбардиров РПЛ
-
"Не убивайте нашу мечту": фанаты "Енисея" потребовали увольнения Аленичева
-
4
В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал"
-
Трансфер Азара в "Боруссию" под угрозой срыва
-
Усиление для Зидана уже сейчас. Как живется игрокам "Реала" в аренде
-
Раньери прокомментировал свою дебютную победу во главе "Ромы"
-
"Краснодар" установил клубный антирекорд
-
Зидан высказался о ситуации с Иско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11