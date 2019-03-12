"В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым

Теги краснодариван игнатьевнобель арустамян

"В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым

Известный журналист Нобель Арустамян поделился инсайдерской информацией из расположения "Краснодара".

Телекомментатор рассказал новые подробности о ситуации вокруг форварда "быков" Ивана Игнатьева.

"Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведёт дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с "Краснодаром" не подписывает, он в дубле и с новой машиной", - сказал Арустамян.

Напомним, что "Краснодар" отправил Игнатьева в дубль с формулировкой "за неуважительное поведение во время переговоров по новому контракту".

Клуб предложил футболисту пятилетнее соглашение с зарплатой 700 тысяч рублей и перспективой ежеквартального роста оклада по мере его выступлений за основной состав. Но нападающего такие условия не устроили и он ответил отказом.

20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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