В двух клубах Примеры новые случаи заражения коронавирусом

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В двух клубах Примеры новые случаи заражения коронавирусом

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в испанских клубах.

Так, "Вильярреал" сообщил об обнаружении заболевания у одного человека, а "Бетис" - у двух. Имена и должности заразившихся не уточняются.

В минувшем сезоне Примеры "Вильярреал" финишировал на пятом месте, а "Бетис" - на 15-м.

Напомним, что новый сезон Примеры должен стартовать 12 сентября и продлится до 23 мая 2021 года.

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