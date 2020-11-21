В двух матчах 15-го тура РПЛ произошли замены арбитров
В РПЛ сообщили о замене арбитров в двух играх 15-го тура.
Отмечается, что замена связана с подозрительными результатами теста на коронавирус.
"Вместо Виталия Мешкова арбитром игры "Ротор" - "Урал" назначен Владимир Москалев, вместо Василия Казарцева на ВАР будет работать Евгений Турбин. В игре между "Рубином" и "Ростовом" Москалева на ВАР заменит Сергей Карасёв", - говорится в заявлении РПЛ.
15-й тур РПЛ стартует 21 ноября матчем "Краснодар" - "Тамбов" (14:00 мск).
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