В двух шагах от трофея: "Байер" в полуфинале Кубка Германии принимает "Баварию"
"Байер" – "Бавария"
Стадион: "БайАрена" (Леверкузен, Германия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Роберт Хартман (Кругцелль)
Предстоящий мид-уик ознаменован в Германии кубковыми матчами. В первом полуфинальном поединке леверкузенский "Байер" примет мюнхенскую "Баварию". В этом сезоне чемпион последних лет дважды обыгрывал "фармацевтов" в чемпионате с одинаковым счетом 3:1. Последнее поражение от леверкузенцев "Бавария" потерпела в мае 2015 года и не проигрывает сопернику шесть встреч кряду. Кстати, в том же сезоне "Байер" и Бавария в последний раз играли друг с другом в рамках Кубка Германии. В четвертьфинале мюнхенцы обыграли "аспириновых" на выезде в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились ничьей 0:0.
"Байер" сейчас набрал хороший ход, не проигрывая в Бундеслиге уже месяц, а две последние встречи в чемпионате и вовсе завершил крупными победами: с одинаковым счетом 4:1 были повержены "РБ Лейпциг" и франкфуртский "Айнтрахт". Впрочем, поединок с явным фаворитом и сильнейшей командой Германии будет совсем другим для леверкузенцев. На кону путевка в финал и мюнхенцы будут мотивированы не меньше, ведь у них есть отличная возможность сделать очередной "золотой" дубль.
Отметим, что в Кубке Германии "Байер" только однажды проходил мюнхенский барьер – в турнире-2008/09, на стадии 1/4 финала (тогда леверкузенцы дошли до финала, где минимально уступили "Вердеру").
"Бавария" уже думает о будущем. Как и анонсировалось ранее, в апреле назвали фамилию следующего полноценного главного тренера. И, как и ожидалось журналистами, в Мюнхен, теперь уже в качестве тренера, возвращается Нико Ковач. Но пока что тут всем руководит Хайнкес. Он, кстати, уже был в аналогичной ситуации, когда "Звезда Юга" заранее объявила о приходе Гвардиолы. И это не помешало тогда опытному немцу привести подопечных к "треблу". Сейчас подобное более чем возможно. Первая часть, "серебряная салатница" чемпиона ФРГ, уже есть. В Лиге чемпионов тоже расправились с двумя противниками по плей-офф, выйдя в полуфинал. В кубке "Баварии" мюнхенцы уже выбили дортмундскую "Боруссию" и "РБ Лейпциг". На очереди "Байер"?
Интересные факты противостояния "Байера" и "Баварии":
"Байер" не может выиграть у "Баварии" в 6 матчах кряду
Беспроигрышная серия мюнхенцев составляет 5 встреч
В последних 4 играх "Байер" забил 13 мячей
Последний раз команды пересекались в Кубке Германии 8 апреля 2015 года в 1/4 финала, когда "Бавария" выиграла в серии послематчевых пенальти
Ориентировочные составы на игру:
"Байер": Лено – Та, С.Бендер, Л.Бендер, Хенрихс, Бэйли, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд.
"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рибери, Хамес, Роббен, Мюллер, Левандовски.
Прогноз на матч "Байер" – "Бавария":
Нет сомнения, что "Байер" даст бой именитому сопернику, однако фаворитом встречи все же считается "Бавария", которая рвется к очередным трофеям. Команда Юппа Хайнкеса демонстрирует прекрасный и стабильный футбол, а вот у леверкузенцев случаются провалы.
В предстоящем матче букмекеры отдают "Баварии" солидное преимущество. На победу мюнхенцев средний коэффициент составляет 1.70 баллов, в то время как для "Байера" этот показатель равен 5.20 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 4.10 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте: Выезд к неудобным "кельтам": "Барселона" в гостях у "Сельты"
опрос
главное
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
Лента новостей
-
Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"
-
"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
-
Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов
-
Остаться в гонке за медали: ЦСКА постарается отыграться за неудачи на "Амкаре"
-
Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии
-
Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги
-
"Барселона" впервые за 16 лет вышла на поле без единого воспитанника в основе
-
Кака рассказал о своих сложностях в "Реале"
-
"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"
-
"Барселона" побила еще один испанский рекорд
-
"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (обзор)
-
Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции
-
"Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор)
-
"Интер" - "Кальяри" - 4:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21