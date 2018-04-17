В двух шагах от трофея: "Байер" в полуфинале Кубка Германии принимает "Баварию"

"Байер" – "Бавария"

Стадион: "БайАрена" (Леверкузен, Германия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Роберт Хартман (Кругцелль)

Предстоящий мид-уик ознаменован в Германии кубковыми матчами. В первом полуфинальном поединке леверкузенский "Байер" примет мюнхенскую "Баварию". В этом сезоне чемпион последних лет дважды обыгрывал "фармацевтов" в чемпионате с одинаковым счетом 3:1. Последнее поражение от леверкузенцев "Бавария" потерпела в мае 2015 года и не проигрывает сопернику шесть встреч кряду. Кстати, в том же сезоне "Байер" и Бавария в последний раз играли друг с другом в рамках Кубка Германии. В четвертьфинале мюнхенцы обыграли "аспириновых" на выезде в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились ничьей 0:0.

"Байер" сейчас набрал хороший ход, не проигрывая в Бундеслиге уже месяц, а две последние встречи в чемпионате и вовсе завершил крупными победами: с одинаковым счетом 4:1 были повержены "РБ Лейпциг" и франкфуртский "Айнтрахт". Впрочем, поединок с явным фаворитом и сильнейшей командой Германии будет совсем другим для леверкузенцев. На кону путевка в финал и мюнхенцы будут мотивированы не меньше, ведь у них есть отличная возможность сделать очередной "золотой" дубль.

Отметим, что в Кубке Германии "Байер" только однажды проходил мюнхенский барьер – в турнире-2008/09, на стадии 1/4 финала (тогда леверкузенцы дошли до финала, где минимально уступили "Вердеру").

"Бавария" уже думает о будущем. Как и анонсировалось ранее, в апреле назвали фамилию следующего полноценного главного тренера. И, как и ожидалось журналистами, в Мюнхен, теперь уже в качестве тренера, возвращается Нико Ковач. Но пока что тут всем руководит Хайнкес. Он, кстати, уже был в аналогичной ситуации, когда "Звезда Юга" заранее объявила о приходе Гвардиолы. И это не помешало тогда опытному немцу привести подопечных к "треблу". Сейчас подобное более чем возможно. Первая часть, "серебряная салатница" чемпиона ФРГ, уже есть. В Лиге чемпионов тоже расправились с двумя противниками по плей-офф, выйдя в полуфинал. В кубке "Баварии" мюнхенцы уже выбили дортмундскую "Боруссию" и "РБ Лейпциг". На очереди "Байер"?

Интересные факты противостояния "Байера" и "Баварии":

"Байер" не может выиграть у "Баварии" в 6 матчах кряду

Беспроигрышная серия мюнхенцев составляет 5 встреч

В последних 4 играх "Байер" забил 13 мячей

Последний раз команды пересекались в Кубке Германии 8 апреля 2015 года в 1/4 финала, когда "Бавария" выиграла в серии послематчевых пенальти

Ориентировочные составы на игру:

"Байер": Лено – Та, С.Бендер, Л.Бендер, Хенрихс, Бэйли, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд.

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рибери, Хамес, Роббен, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на матч "Байер" – "Бавария":

Нет сомнения, что "Байер" даст бой именитому сопернику, однако фаворитом встречи все же считается "Бавария", которая рвется к очередным трофеям. Команда Юппа Хайнкеса демонстрирует прекрасный и стабильный футбол, а вот у леверкузенцев случаются провалы.

В предстоящем матче букмекеры отдают "Баварии" солидное преимущество. На победу мюнхенцев средний коэффициент составляет 1.70 баллов, в то время как для "Байера" этот показатель равен 5.20 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 4.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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