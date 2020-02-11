В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Теги цска москвамонакоалександр головин

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Директор ДЮСШ города Осинники Галина Рудольф призналась, что учреждение не получило солидарных выплат за трансфер воспитанника Александра Головина из ЦСКА в "Монако", потому что не поверило в подлинность письма от французского клуба.

"Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешёл в "Монако", к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, "Монако" готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас", - цитирует директора "Р-Спорт".

Головин числился в ДЮСШ Осинников с 2008 по 2012 год, за что учебному заведению полагалось около 300 тысяч евро.

23-летний хавбек перешёл в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро в 2018 году. С тех пор он сыграл 62 матча, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения

"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов