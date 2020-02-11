В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него

Директор ДЮСШ города Осинники Галина Рудольф призналась, что учреждение не получило солидарных выплат за трансфер воспитанника Александра Головина из ЦСКА в "Монако", потому что не поверило в подлинность письма от французского клуба.

"Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешёл в "Монако", к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, "Монако" готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас", - цитирует директора "Р-Спорт".

Головин числился в ДЮСШ Осинников с 2008 по 2012 год, за что учебному заведению полагалось около 300 тысяч евро.

23-летний хавбек перешёл в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро в 2018 году. С тех пор он сыграл 62 матча, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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