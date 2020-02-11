В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него
Директор ДЮСШ города Осинники Галина Рудольф призналась, что учреждение не получило солидарных выплат за трансфер воспитанника Александра Головина из ЦСКА в "Монако", потому что не поверило в подлинность письма от французского клуба.
"Вообще Саша из Калтана, но действительно числился какое-то время в нашей школе и выступал от нас на соревнованиях. Конечно, больше он воспитанник школы Калтана, а не нашей. Когда Головин перешёл в "Монако", к нам приходило письмо. Я сначала думала, что это какой-то развод или шутка. От нас просили документы о том, что у нас он занимался. Мол, "Монако" готовы выплатить компенсацию. Честно говоря, мы им ничего не отправляли. Тем более, школа футбола к тому времени уже находилась не у нас", - цитирует директора "Р-Спорт".
Головин числился в ДЮСШ Осинников с 2008 по 2012 год, за что учебному заведению полагалось около 300 тысяч евро.
23-летний хавбек перешёл в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро в 2018 году. С тех пор он сыграл 62 матча, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС". | http://soccernews.ru
главное
-
Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели!
-
"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"
-
Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"
-
СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"
-
"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки
Лента новостей
-
"Уфа" в товарищеском матче проиграла чемпиону Армении, несмотря на привлечение администратора клуба в качестве лайнсмена
-
В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него
-
Сарри провёл встречу с президентом "Ювентуса"
-
"Ливерпуль" не собирается возвращать Джеррарда в качестве футболиста
-
Васильев: "Чалов готов к переходу в Европу, я бы посоветовал ему Испанию"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет заменить Санчо экс-игроком "Зари"
-
1
Рассказов: "В осенней части сезона создавалось ощущение, что меня убивали как могли"
-
Моуринью определил четырёх кандидатов на усиление обороны "Тоттенхэма"
-
"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения
-
Панченко не жалеет об уходе из ЦСКА
-
Бывший гендиректор "Монако" Васильев оценил потенциал Головина
-
Ротенберг: "Мне кажется, Кокорин понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру"
-
Тиньков прокомментировал спонсирование РПЛ "Тинькофф Банком"
-
Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели!
-
"Локомотив" может подписать экс-форварда "Интера" и "Вест Хэма"
-
1
Первый тренер Головина: "Деньги от "Монако" зависли в РФС"
-
1
"Рома" вернёт Мхитаряна в "Арсенал"
-
СМИ: Сёмин летом покинет "Локомотив"
-
Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"
-
2
"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15