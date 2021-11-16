В "Дженоа" через неделю после назначения Шевченко сменился президент клуба

Фото твиттер "Дженоа"

Пресс-служба "Дженоа" объявила об изменениях в руководстве клуба.

Почти два месяца назад у "грифонов" официально сменился владелец - Энрико Прециози продал контрольный пакет акций американской инвестиционной компании "777 Partners".

Новые боссы "Дженоа" назначили президента. Должность занял Альберто Зангрилло, который является личным врачом Сильвио Берлускони.

Напомним, что неделю назад команду из Генуи возглавил украинский тренер Андрей Шевченко.

"Дженоа" занимает 17-е место в таблице Серии А по итогам 12 туров.

Не пропустите: В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru