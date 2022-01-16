В "Дженоа" объяснили увольнение Шевченко

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В "Дженоа" объяснили увольнение Шевченко

Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс назвал причины увольнения украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера.

"Мы много разговаривали с Шевченко, общение не было проблемой. К сожалению, улучшений в игре "Дженоа" не произошло, а результаты так и не пришли. В какой-то момент мы поняли, что у нас не будет достаточно энергии на игру с "Фиорентиной". Поэтому приняли быстрое решение, которое зачастую лучше, чем запоздалое. Мы были честны и открыты с Андреем", - сказал Шпорс.

Напомним, что вчера, 15 января, "Дженоа" официально объявил об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера. Он проработал в клубе из Генуи с ноября 2021 года по январь 2022-го.

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