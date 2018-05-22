В "Дженоа" оценили шансы на переход Перина в "Ювентус"



Генеральный директор "Дженоа" Джорджо Перинетти прокомментировал информацию о том, что вратарем команды Маттиа Перином интересуется "Ювентус".

"Перин заявил, что хочет играть в Лиге Чемпионов. К сожалению, наш клуб не может предоставить его такую возможность. По этому мы готовы рассмотреть варианты с его трансфером. Интерес к Маттиа проявил "Ювентус" и другие клубы. Однако пока что никто из них пока не начинал переговоры", - приводит слова Перинетти TuttoJuve.

Ранее сообщалось, что "Дженоа" требует за 25-летнего Перина 20 миллионов евро, но "Ювентус" готов заплатить только половину от этой суммы.

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