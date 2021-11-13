В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Источник "Евро-футбола" в руководстве "Дженоа" дал комментарий по поводу возможной аренды полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
"Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в "Дженоа", - сказал один из руководителей генуэзского клуба.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
В последнее время СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны "Дженоа", "Торино", "Сассуоло" и "Сампдории".
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