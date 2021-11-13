В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку

Теги дженоааталантаалексей миранчук

В "Дженоа" отреагировали на новость об интересе к Алексею Миранчуку

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Источник "Евро-футбола" в руководстве "Дженоа" дал комментарий по поводу возможной аренды полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Мы прекрасно знаем, что Алексей очень качественный игрок, но в то же время мы впервые слышим о том, что он зимой может оказаться в "Дженоа", - сказал один из руководителей генуэзского клуба.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

В последнее время СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны "Дженоа", "Торино", "Сассуоло" и "Сампдории".

Не пропустите: Непомнящий объяснил, почему Миранчуку нужно уходить из "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов