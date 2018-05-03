В "Дженоа" подтвердили подписание Кришито
В "Дженоа" подтвердили подписание защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито, информирует Sportface.it.
Так, президент "грифонов" Энрико Прециози заявил: "Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом. Есть и другие игроки, которыми мы интересуемся и которых я пока не буду называть из уважения к их клубам. Поговорим об этом снова в конце сезона".
Напомним, Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона. | soccernews.ru
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|Команда
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|7
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|8
|Сампдория
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|Фиорентина
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|39
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|Сассуоло
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