В "Дженоа" подтвердили подписание Кришито

Теги дженоазенит санкт-петербургдоменико кришито

В "Дженоа" подтвердили подписание КришитоВ "Дженоа" подтвердили подписание защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито, информирует Sportface.it.

Так, президент "грифонов" Энрико Прециози заявил: "Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом. Есть и другие игроки, которыми мы интересуемся и которых я пока не буду называть из уважения к их клубам. Поговорим об этом снова в конце сезона".

Напомним, Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона. | soccernews.ru

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