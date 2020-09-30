В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова

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В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова

Спортивный директор "Дженоа" Даниэле Фаджиано сообщил, что нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов перейдет в итальянский клуб. 

"Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдет совсем скоро", - приводит слова Фаджиано Metaratings.

Ранее сообщалось, что "Дженоа" заплатит за футболиста около девяти миллионов евро. Зарплата форварда в итальянском клубе составит 600-700 тысяч евро в год.

25-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года, провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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