В "Дженоа" приняли решение по Шевченко

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Руководство генуэзского "Дженоа" пока не будет увольнять главного тренера команды Андрея Шевченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, боссы клуба обсудили ситуация в команде, но решили оставить украинца на посту по крайней мере до матча 1/8 финала Кубка Италии с "Миланом" (13 января).

Стоит отметить, что под руководством Шевченко "Дженоа" не одержал ни одной победы в Серии А, трижды сыграв вничью при шести поражениях. При этом генуэзцы добыли единственную победу в 1/16 финала Кубка Италии с "Салернитаной" (1:0).

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