В "Дженоа" приняли решение по Шевченко

Теги дженоаандрей шевченко

В "Дженоа" приняли решение по Шевченко

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Руководство генуэзского "Дженоа" пока не будет увольнять главного тренера команды Андрея Шевченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, боссы клуба обсудили ситуация в команде, но решили оставить украинца на посту по крайней мере до матча 1/8 финала Кубка Италии с "Миланом" (13 января).

Стоит отметить, что под руководством Шевченко "Дженоа" не одержал ни одной победы в Серии А, трижды сыграв вничью при шести поражениях. При этом генуэзцы добыли единственную победу в 1/16 финала Кубка Италии с "Салернитаной" (1:0).

Не пропустите: Шевченко вновь заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сумма трансфера Сергеева в "Зенит" резко возросла: появилась новая информация

Сумма трансфера Сергеева в "Зенит" резко возросла: появилась новая информация

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов