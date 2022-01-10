В "Дженоа" приняли решение по Шевченко
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Руководство генуэзского "Дженоа" пока не будет увольнять главного тренера команды Андрея Шевченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, боссы клуба обсудили ситуация в команде, но решили оставить украинца на посту по крайней мере до матча 1/8 финала Кубка Италии с "Миланом" (13 января).
Стоит отметить, что под руководством Шевченко "Дженоа" не одержал ни одной победы в Серии А, трижды сыграв вничью при шести поражениях. При этом генуэзцы добыли единственную победу в 1/16 финала Кубка Италии с "Салернитаной" (1:0).
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