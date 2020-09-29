В "Дженоа" произошла вспышка коронавируса
В "Дженоа" после игры с "Наполи" (0:6) произошла вспышка коронавируса.
Как сообщает Football Italia, заболевание было обнаружено у десяти футболистов и у четырех работников клуба.
До матча с "Наполи" сообщалось, что положительные тесты сдали голкипер Маттиа Перин и хавбек Лассе Шене.
Отмечается, что игра между "Дженоа" и "Торино", которая запланирована на 3 октября, может не состояться.
Читайте также: Два игрока "Дженоа" пропустят матч с "Наполи" из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17