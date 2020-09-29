В "Дженоа" произошла вспышка коронавируса

В "Дженоа" после игры с "Наполи" (0:6) произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает Football Italia, заболевание было обнаружено у десяти футболистов и у четырех работников клуба.

До матча с "Наполи" сообщалось, что положительные тесты сдали голкипер Маттиа Перин и хавбек Лассе Шене.

Отмечается, что игра между "Дженоа" и "Торино", которая запланирована на 3 октября, может не состояться.

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