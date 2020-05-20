В Египте арестовали преступников в масках с лицом Салаха

Теги ливерпульмохамед салах

В Египте арестовали преступников в масках с лицом Салаха

Египетская полиция арестовала четверых злоумышленников, которые пытались ограбить магазин, надев маски с лицом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Goal.

По данным источника, преступники пытались взломать магазин в Каире, но их задержали представители полиции. У бандитов были изъяты оружие и арматурные ножницы.

В нынешнем сезоне 27-летний Салах провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Мокавлун", "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому".

Не пропустите: Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов