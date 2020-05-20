В Египте арестовали преступников в масках с лицом Салаха

Египетская полиция арестовала четверых злоумышленников, которые пытались ограбить магазин, надев маски с лицом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Goal.

По данным источника, преступники пытались взломать магазин в Каире, но их задержали представители полиции. У бандитов были изъяты оружие и арматурные ножницы.

В нынешнем сезоне 27-летний Салах провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Мокавлун", "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому".

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