В Египте дан старт Кубку Африки

В Египте, на стадионе в Каире стартовал Кубок Африки.

Сегодня, 21 июня, состоялась церемония открытия турнира. Первый матч в рамках Кубка Африки пройдет между Египтом и Зимбабве. Начало - в 23:00 (мск).

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