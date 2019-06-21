В Египте дан старт Кубку Африки
В Египте, на стадионе в Каире стартовал Кубок Африки.
Сегодня, 21 июня, состоялась церемония открытия турнира. Первый матч в рамках Кубка Африки пройдет между Египтом и Зимбабве. Начало - в 23:00 (мск).
21 июня 2019 г.
➡️➡️➡️➡️— CAF (@CAF_Online) 21 июня 2019 г.
It's for Africa ❤️ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/CLSOLF5Jvt
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