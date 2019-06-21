В Египте дан старт Кубку Африки

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В Египте дан старт Кубку Африки

В Египте, на стадионе в Каире стартовал Кубок Африки.

Сегодня, 21 июня, состоялась церемония открытия турнира. Первый матч в рамках Кубка Африки пройдет между Египтом и Зимбабве. Начало - в 23:00 (мск).

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