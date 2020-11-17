В Египте раскритиковали Салаха, который заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Египта Мидо подверг критике нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который заразился коронавирусом.

"Салах приехал на свадьбу к брату перед матчем сборной Египта. Он пренебрег правилами безопасности и заразился. В итоге сборная потеряла важного игрока. Мохамед не должен был быть на свадьбе, на которой присутствовали 800 человек, многие из которых целовали и обнимали его", - приводят слова Мидо египетские СМИ.

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 13 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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