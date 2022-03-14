В Египте умер 19-летний футболист

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В Египте умер 19-летний футболист

Голкипер египетского "Аль-Ахли" Зиад Эхаб умер в 19-летнем возрасте.

По сведениям Kingfut, игрок выпал с балкона собственного дома утром 13 марта. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Директор молодежки "Аль-Ахли" описывал Эхаба как одного из самых выдающихся талантов клуба.

"Аль-Ахли" принес соболезнования семье погибшего футболиста.

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