В Египте умер 19-летний футболист
Голкипер египетского "Аль-Ахли" Зиад Эхаб умер в 19-летнем возрасте.
По сведениям Kingfut, игрок выпал с балкона собственного дома утром 13 марта. Он скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Директор молодежки "Аль-Ахли" описывал Эхаба как одного из самых выдающихся талантов клуба.
"Аль-Ахли" принес соболезнования семье погибшего футболиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Ахли
|25
|68
|2
|Замалек
|25
|51
|3
|Asyouty Sport
|25
|45
|4
|Аль-Мокавлун Аль-Араб
|25
|44
|5
|Эль-Иттихад
|24
|35
|6
|Семуха
|25
|32
|7
|ЕНППИ
|25
|32
|8
|Миср Эль-Макаша
|25
|30
|9
|Эль-Энтаг Эль-Харби
|24
|30
|10
|Исмаили
|24
|30
|11
|Эль-Гунах
|25
|28
|12
|Вади дегла
|25
|27
|13
|Харас Эль-Ходуд
|24
|26
|14
|Эль-Гейш
|25
|26
|15
|Асван ФК
|25
|25
|16
|Эль-Масри
|22
|22
|17
|Masr
|24
|18
|18
|Танта
|25
|17