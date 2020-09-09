В экс-игроке "Зенита" Ивановиче заинтересован "Эвертон"

Теги зенит санкт-петербургэвертонвест хэм юнайтедбранислав иванович

В экс-игроке "Зенита" Ивановиче заинтересован "Эвертон"

На экс-игрока "Зенита Бранислава Ивановича появился второй претендент из АПЛ. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, футболист на данный момент ведет переговоры с "Вест Бромвичем".

"Зенит" Иванович покинул в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. Вместе с петербургским клубом футболист стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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