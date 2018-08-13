В Эквадоре в ДТП погибли 12 болельщиков "Барселоны"

В Эквадоре в ДТП погибли 12 болельщиков местной "Барселоны".

Об этом сообщил президент эквадорского клуба Хосе Франсиско Чеваллос. По его словам, поклонники футбола скончались, возвращаясь с выездной игры чемпионата страны против "Депортиво" из Куэнки (1:1).

"Итоговый отчет об аварии, произошедшей в воскресенье с нашими болельщиками, – 12 из них погибли, еще 30 получили ранения. Мы делаем все для скорейшего возвращения тел", - сказал он.

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