В "Эмполи" отреагировали на новость об интересе "Зенита" к Вити

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В "Эмполи" отреагировали на новость об интересе "Зенита" к Вити

Фото инстаграм Маттиа Вити

Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди дал комментарии по поводу информации о возможном переходе центрального защитника Маттиа Вити в "Зенит".

"У меня такой информации нет. Сейчас в прессе много слухов", - сказал Аккарди.

Вити является воспитанником "Эмполи", за первую команду он сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость 19-летнего итальянца оценивается в 1,3 миллиона евро.

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