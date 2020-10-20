В "Енисее" оценили шансы команды выбить "Спартак" из Кубка России

Генеральный директор красноярского "Енисея" Алексей Ивахов сообщил, что он верит в возможность выхода клуба в 1/8 финала Кубка России. Для этого команде нужно в матче заключительного тура группового турнира обыграть московский "Спартак" с разницей в четыре мяча.

"В спорте реально все. Мы понимаем, что в "Спартаке" нет слабых футболистов, и поэтому без разницы - играть против основного состава или тех, кто имеет мало игрового времени. Мы ориентируемся на себя. Слава богу, наша команда находится в боевом составе за исключением двух-трех человек с небольшими повреждениями", - приводит слова Ивахова "Р-Спорт".

"Спартак" является лидером группы 2. "Красно-белые" набрали три очка при разнице мячей 5-1. Второе место с тремя очками занимает "Родина" (разница мячей 4-5). "Енисей" занимает последнее место в группе. Клуб не набрал ни одного очка при разнице мячей 0-3.

Матч "Енисей" - "Спартак" состоится завтра, 21 октября.

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