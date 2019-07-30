В "Енисее" прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский рассказал, что думает об оскорбление футболиста по национальному признаку в матче 5-го тура ФНЛ с "Краснодаром-2" (0:1).



Игрок "быков"Александр Черников оскорбил по национальному признаку защитника красноярцев Шамиля Гасанова из-за чего был удален с поля.

"Принятие решения по Черникову, оскорбившему Гасанова по национальному признаку, остаётся за КДК. У Шамиля сегодня день рождения, мы пожелали ему сконцентрироваться на подготовке к матчу с "Томью". Гасанов и Черников переговорили между собой, и наш игрок наверняка принял извинения", - сказал Петровски.

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